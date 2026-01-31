Eskişehir'de Silahlı Tartışma: 1 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Silahlı Tartışma: 1 Yaralı

Eskişehir\'de Silahlı Tartışma: 1 Yaralı
31.01.2026 03:38
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada bir kişi hafif yaralandı.

Eskişehir'de alacak verecek meselesi sebebiyle 2 kişi arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. ile B.B.Y. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetinin büyümesiyle, kavgaya dönüşmesi sonucunda B.B., tabanca ile B.B.Y.'ye ateş etti. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahtan çıkan merminin bacağını sıyırması sonucunda hafif şekilde yaralanan B.B.Y., sağlık personellerinin tedavi teklifini reddederek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yaralı B.B.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yerinden kaçan B.B.'nin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Silahlı Tartışma: 1 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Silahlı Tartışma: 1 Yaralı - Son Dakika
