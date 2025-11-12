Eskişehir'de Sivil Toplum Destekleme Merkezi için Kayıtlar Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından kentteki sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yerel yönetişim süreçlerine aktif katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla kurulan Sivil Toplum Destekleme Merkezi'ne (STDM) kayıtlar başladı.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Sivil Toplum Destekleme Merkezi'nin temel hedefi yalnızca STK'lara fiziksel bir alan sunmak değil, aynı zamanda sivil toplum ile belediye arasında sürdürülebilir iş birlikleri geliştiren, ortak öğrenme ve birlikte üretme süreçlerini destekleyen bir kamusal alan oluşturmak olarak öne çıkıyor.

STDM, Eskişehir'de hak temelli, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren derneklerin kurumsal gelişimlerini desteklemeyi, görünürlüklerini artırmayı ve belediye ile sivil toplum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Üyelik sistemiyle faaliyet gösterecek merkez, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kurulmuş, DERBİS'e kayıtlı ve Eskişehir il sınırları içinde faaliyet gösteren derneklerin başvurularını kabul edecek.

STK'lara posta ve sekretarya hizmetleri sağlanacak

Üyelik başvurusu "Değerlendirme Kurulu" tarafından onaylanan STK'lara, çeşitli olanaklar ücretsiz olarak sunulacak. Bu kapsamda Ergin Orbey Sahnesi/Sosyal Sahne (167 kişilik) eğitim, panel ve söyleşi gibi etkinlikler için, toplantı salonu (25 kişilik) derneklerin toplantıları için kullanılabilecek. Ayrıca STK'lara posta ve sekretarya hizmetleri gibi kurumsal destekler sağlanacak.

"Ortak hizmet üretmeleri amaçlanıyor"

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, "STDM, proje hazırlama, kaynak geliştirme, savunuculuk, gönüllü yönetimi ve benzeri konularda düzenlenecek eğitim, seminer ve mentorluk programlarıyla da üye kuruluşların kapasite gelişimine katkı sunacak. Sivil Toplum Destekleme Merkezi, Eskişehir'de katılımcı yerel yönetim anlayışını güçlendirecek, sivil toplumun sesi olmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu merkezde belediye-STK iş birliğinin yanında sivil toplum kuruluşlarının birbirleri ile de diyalog kurmaları, ortak hizmet üretmeleri amaçlanıyor" diye konuştu.

Merkeze kayıtlar 20 Kasım'a kadar devam edecek. Kayıt yaptırmak isteyen dernekler, 'siviltoplum.eskisehir.bel.tr' adresine ulaşabilecek.