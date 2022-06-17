Eskişehir'de teknik üniversite öğrencileri enstrüman çalmayı da öğreniyor - Son Dakika
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Eskişehir'de teknik üniversite öğrencileri enstrüman çalmayı da öğreniyor

17.06.2022 13:06
Eskişehir'de teknik üniversite öğrencileri enstrüman çalmayı da öğreniyor

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, seçmeli müzik eğitimlerine de katılıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, seçmeli müzik eğitimlerine de katılıyor.

Üniversite bünyesinde seçmeli ders olarak 2019 yılından bu yana müzik eğitimi veriliyor. Konservatuvarı aratmayan koşullarda piyano, flüt, gitar ve solfej eğitimi alan öğrenciler, teknik dersler sonrası çeşitli enstrümanlar çalıyor.

Uluslararası Vladimir Spivakov Sanat Vakfı Türkiye Temsilcisi piyanist Amine Aygistova tarafından verilen derse bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 80 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, eğitimleri sonrası sınav niteliğinde performans konseri sunacak.

Amine Aygistova, AA muhabirine, 3 yıldır sürdürdükleri eğitimlere öğrencilerin gösterdiği ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi.

Eğitimler için gerekli tüm ekipmanların üniversite tarafından temin edilerek öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirten Aygistova, şöyle konuştu:

"Üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerimiz var; havacılık, mimarlık, spor bilimleri, bilgisayar mühendisliği... Bütün teknik bölümlerde eğitim gören öğrenciler piyano dersleri alabiliyor. Buraya gelerek içlerindeki müzik sevgisini ortaya çıkarıyorlar. Çocukluklarında imkanları olmayan öğrenciler burada piyano dersine gelince çok seviniyorlar. Bunların yanında diğer müzik derslerini de alabiliyorlar. Öğrencilerimiz kısa zamanda çok şey öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar."

"İnsanların zihnini açan, ruhunu besleyen dersler"

ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Elif Gümüş de müziğe çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu ifade etti.

Müzikle kendisini bulan birisi olduğundan piyano dersi verildiğini öğrenince hemen kayıt yaptırdığını aktaran Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Severek çalıyorum. Hedefim piyanoda istediğim eserleri rahatça çalabilmek. Bir engelle karşılaşmak istemiyorum. Mimarlıkta ise kendime özgün tasarımları hayata geçirebileceğim bir ofis açmak hayallerim arasında. Teknik üniversite olmasına rağmen sanatsal aktiviteler her üniversitede olmalı. İnsanların zihnini açan, ruhunu besleyen dersler bunlar."

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü 2. sınıfından Hilal Kaya da hep müzik icra edebilmenin hayalini kurduğunu anlatarak, piyanonun bunun için çok doğru bir enstrüman olduğunu belirtti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2. sınıfa devam eden Numan Koç da müzik konusunda kendisini geliştirmek için piyano kurslarına katıldığını dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan üniversite yönetimine ve eğitmeni Aygistova'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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