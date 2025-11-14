Eskişehir'de Ulaşım Konforunu Artıracak Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Ulaşım Konforunu Artıracak Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

14.11.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesinde Eminekin–Körhasan–Dikmen grup yollarında toplam 30 kilometrelik güzergahta genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları sürdürüyor. Hedef, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla Eminekin–Körhasan– Dikmen grup yollarını kapsayan toplam 30 kilometrelik güzergahta çalışmalarını sürdürüyor. İşlemlerin ilk etabında, Eminekin ile Körhasan arasındaki 16 kilometrelik bölümde hem altyapı zemin iyileştirme hem de yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ortalama 5,5 metre genişliğindeki yolun platform genişliği 8 metreye çıkarılıyor. Şu ana kadar 2,5 kilometrelik kesimde genişletme işlemi tamamlanırken, geri kalan bölümde de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, devam eden yatırımların ilçe ulaşımı açısından önemine dikkat çekerek, "Çifteler ilçemize yapılan bu değerli yatırım ve titizlikle yürütülen çalışmalar için Çifteler halkı olarak son derece mutluyuz. İlçemizin ihtiyaçlarını önceleyen, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu hizmetler ile birlikte bölge halkımız, uzun yıllardır beklediği, daha konforlu ve güvenli yollara kavuşuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını diliyoruz" dedi.

Eminekin Mahallesi Muhtarı Mevlüt Önaçan da Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye sürdürülen faaliyetler için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Çifteler, Dikmen, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ulaşım Konforunu Artıracak Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye’de İlk durağı bakın neresi oldu KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İBB iddianamesinde yeni detaylar Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal’ın da hapsi isteniyor İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
Japonya’da sıra dışı nikah: Damat yapay zeka Japonya'da sıra dışı nikah: Damat yapay zeka
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Gaziantep’te tramvaya yıldırım düştü Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü

12:25
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor Törende yürek yakan görüntü
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü
12:05
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
11:23
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP’de başörtülü vekiller olacak
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
11:03
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
10:58
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 12:32:47. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ulaşım Konforunu Artıracak Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.