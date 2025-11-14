Eskişehir'de Ulaşım Konforunu Artıracak Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla Eminekin–Körhasan– Dikmen grup yollarını kapsayan toplam 30 kilometrelik güzergahta çalışmalarını sürdürüyor. İşlemlerin ilk etabında, Eminekin ile Körhasan arasındaki 16 kilometrelik bölümde hem altyapı zemin iyileştirme hem de yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ortalama 5,5 metre genişliğindeki yolun platform genişliği 8 metreye çıkarılıyor. Şu ana kadar 2,5 kilometrelik kesimde genişletme işlemi tamamlanırken, geri kalan bölümde de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, devam eden yatırımların ilçe ulaşımı açısından önemine dikkat çekerek, "Çifteler ilçemize yapılan bu değerli yatırım ve titizlikle yürütülen çalışmalar için Çifteler halkı olarak son derece mutluyuz. İlçemizin ihtiyaçlarını önceleyen, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu hizmetler ile birlikte bölge halkımız, uzun yıllardır beklediği, daha konforlu ve güvenli yollara kavuşuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını diliyoruz" dedi.

Eminekin Mahallesi Muhtarı Mevlüt Önaçan da Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye sürdürülen faaliyetler için teşekkür etti.