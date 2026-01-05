Eskişehir'de Yaya Katliamı - Son Dakika
Eskişehir'de Yaya Katliamı

Eskişehir\'de Yaya Katliamı
05.01.2026 02:19
Bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarparak 2'si kadın 3 kişinin ölümüne yol açtı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak izini kaybettirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 2'si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'nın kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

OTOMOBİL, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kazanın ardından kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün aracı, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemede sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Otomobil, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yaya Katliamı - Son Dakika

23:42
