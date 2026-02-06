Eskişehir'de yeni ambulanslar, UMKE aracı ve mobil komuta merkezi için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de yeni ambulanslar, UMKE aracı ve mobil komuta merkezi için tören düzenlendi

Eskişehir\'de yeni ambulanslar, UMKE aracı ve mobil komuta merkezi için tören düzenlendi
06.02.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e tahsis edilen 10 tam donanımlı acil yardım ambulansı ve 1 UMKE aracı ile mobil komuta kontrol merkezinin teslim töreni düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e tahsis edilen 10 tam donanımlı acil yardım ambulansı ve 1 UMKE aracı ile mobil komuta kontrol merkezinin teslim töreni düzenlendi.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte sağlık alanında yapılan yatırımların acil durumlarda hayati önem taşıdığını belirterek, Eskişehir'e kazandırılan 10 acil yardım ambulansı, UMKE aracı ve mobil komuta kontrol merkezinin hizmete alınacağını söyledi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve kazandırılan hizmetlerin can kurtarmada ve acil durumda çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu araçların elimizde olması hizmetimizde olması, Eskişehirimizin hizmetinde olması çok kıymetli. Bu araçları bu hizmette başarıyla kullanacak olan, hayatı kurtaracak olan başta sağlık personelimiz sizlersiniz. Sizlerin başarısını çalışma hayatımda çok iyi biliyorum." dedi.

Yılmaz, sağlık alanındaki başarıları, sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla ve çalışkanlığıyla taçlandırdıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Özellikle 6 Şubat depremi ve pandemi döneminde de sağlık çalışanlarının fedakarlığını gördük. Onlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sağlık alanında yapılan yatırımların, hem pandemi döneminde hem depremde insanlarımızın nasıl hayatlarını kurtardığına şahit olduk. Sağlık alanında yapılan bu yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum. Eskişehir'e kazandırdığımız bu araçlar hayırlı olsun."

"Türkiye kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da güçlü sağlık altyapısının tesadüf olmadığını ifade ederek, bunun 2002 yılından bu yana hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın somut bir sonucu olduğunu belirtti.

AK Parti'nin insanı merkeze alan siyasetinin en güzel örneklerinden birinin sağlık olduğunu bildiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Önceden hastane kapılarında kuyruklar, ilaç bulamayan hastalar, hijyenden uzak sağlık tesisleri, acil servislerde yetersiz imkanlar, ambulans hizmetlerinin sınırlı olduğu bir Türkiye vardı. Bakınız bugün Türkiye, toplam 1539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir."

Gürcan, ambulans ağından acil çağrı sistemine ve hastane kapasitesinden nitelikli sağlık personeline kadar Türkiye'nin her alanda çağ atladığını belirterek, "Pandemi sürecinde ve 6 Şubat depremlerinde bu güçlü altyapının ne kadar hayati olduğunu tüm dünya görmüştür. Bu büyük dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlık alanında attığı kararlı adımlar için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşen Gürcan, Eskişehir genelinde sağlık tesislerinin modernize edilmeye, kapasitelerinin artırılmaya ve teknolojik altyapının güçlendirilmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Şehrimizin büyüyen nüfusuna ve artan ihtiyaçlarına uygun yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Sağlıkta kaliteyi yükseltirken, erişilebilirliği daha da artıracağız." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise yeni araçlarla Eskişehir'deki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini belirterek, afet ve olağanüstü durumlara hazırlık seviyesinin artırıldığını söyledi.

Bildirici, teslimi yapılan 10 tam donanımlı araçla birlikte ambulansların ortalama yaşının 8,5'ten 7,2'ye düşürüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesildi. Törende ambulans ve araçların anahtarları yetkililere teslim edilirken, mobil komuta kontrol merkezi, UMKE aracı ve ambulanslar incelendi.

Törene, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Kandemir ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yeni ambulanslar, UMKE aracı ve mobil komuta merkezi için tören düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:50:21. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yeni ambulanslar, UMKE aracı ve mobil komuta merkezi için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.