Eskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 459 araç ve sürücü denetlenirken, 12 bin 98 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 529 yük taşımacılığı, 412 yolcu taşımacılığı, 3 bin 163 alkol denetimi, 628 adet motosiklet ve 4 bin 240 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 459 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 12 bin 98 adet trafik cezası yazılırken, 278 araç trafikten men edildi ve 88 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 37 yaralanmalı ve 64 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR