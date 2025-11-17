Eskişehir İklim İzcileri Kış Kampında Buluştu - Son Dakika
Eskişehir İklim İzcileri Kış Kampında Buluştu

17.11.2025 09:37
Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İklim Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen kış kampına katılan izciler, çeşitli beceriler öğrendi ve sosyal etkinliklerde buluştu.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İklim Spor Kulübü iş birliğiyle yürütülen "Tepebaşı İklim İzcileri" programına devam edenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Ankara Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen uzun süreli kış kampına katıldı.

Eskişehir İklim Spor Kulübü'nden 22 izci ve 10 izci lideri, 9-15 Kasım günleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Ankara Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen uzun süreli kış kampına katıldı. İklim izcileri, kampa Ankara, Konya ve Osmaniye illerinden katılan 140 izci ve liderleri ile de arkadaş oldu.

İzciler, kampta soğukla başa çıkmayı öğrendi. Çeşitli istasyon çalışmalarında temel izcilik bilgileri, temel el aletleri kullanımı, balta ve bıçak kullanımı, odun kesme, telsiz kullanımı ve ateş yakma gibi beceriler edindi. Ayrıca çeşitli oyunlar, şarkılar ve marşlarla eğlendiler; okçuluk çalışmaları ve bileklik yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kamp süresince Anıtkabir, 1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hayvanat ve Oyun Bahçesi ile Türk Tarihi Müzesi'ne geziler düzenlendi.

Kaynak: ANKA

