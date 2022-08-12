CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİDROELEKTRİK YATIRIMLARI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİDROELEKTRİK YATIRIMLARI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK

12.08.2022 11:13
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİDROELEKTRİK YATIRIMLARI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanarak yaptı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanarak yaptı. Açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden video konferansla bağlandığı açılışta, Gürsöğüt-1 Hidroelektrik Santrali'nin için Vali Ayyıldız ve beraberindekilerde kurdele kesti. Yaklaşık 70 milyon metreküp su depolanacak olan ve 1 milyon 300 bin liraya yaptırılan Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yıllık 302 gigavat enerji üretilecek.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı
Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİDROELEKTRİK YATIRIMLARI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİDROELEKTRİK YATIRIMLARI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement