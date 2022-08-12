Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi - Son Dakika
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Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi

12.08.2022 10:10
Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki sağanak, bazı mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarında hasara neden oldu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki sağanak, bazı mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarında hasara neden oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Benlikuyu Mahallesi'nde mevsimlik işçilerine ait 11 çadırın yoğun yağmurdan dolayı zarar gördüğü, çadır içindeki bazı yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini tespit etti.

Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45. Şube Şefliğince zarar gören çadırlar bölgesinin düzenlenmesi ve yeni su baskınının önüne geçmek amacıyla bölgeye iş makinası ve ekip görevlendirildi.

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Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi - Son Dakika
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