Eskişehir Karla Kaplandı

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü kentte, kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Aralıklar yağan kar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, sürücüler araçlar ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarına başladı.