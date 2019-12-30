Eskişehir Kızılema Turan Derneği'nden ALPUDER'e anlamlı ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Kızılema Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve yönetim kurulu üyeleri, Alpu Mahalleleri Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ni (ALPUDER) ziyaret etti.



Ziyaret, sıcak ve samimi bir fikir alış- verişi şeklinde gerçekleşti. ALPUDER Kurucu Başkanı Cengiz Filiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Eskişehir'de derneğimizi yeni kurduk. Eskişehir'de 33 bin, Alpu'da ise; 11 bin vatandaşımız yaşamaktadır. ALPUDER olarak, 33 mahalle ile bir bütünüz. 33 mahallenin 4' ü Alpu'dadır. 29 mahallesi ise, köylerdedir. Amacımız; Alpulu vatandaşlarımızla bir bütün olarak birlikteliği sağlayacağız ve 2020 yılında da Eskişehir'de sosyal ve kültürel etkinliklerimize ağırlık vereceğiz. Kermesler, seminerler ve konferanslar düzenleyeceğiz" dedi.



Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan da ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, 'Biz de Eskişehir'de derneğimizi yeni kurduk ve çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz sizleri tanıyalım, sizlerde bizleri tanıyın. 2020 yılında Türk Dünyası ile ilgili Eskişehir'de programlar yapacağız. Hedefimiz büyük ve çalışmalarımıza şimdiden başladık. Soğuk bir havada, bizleri sıcak karşıladınız. Türk Dünyası ile ilgili gerçekleştireceğimiz önemli projelerimiz var. Bizim amacımız; Türk- İslam ülküsünü yaşamak ve yaşatmaktır. Biz bunun için yola çıktık. Her zaman Devletimizin yanındayız ve yanında olacağız" dedi.



Ziyaret sonunda; Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, ALPUDER Başkanı Cengiz Filiz'e plaket taktim etti. ALPUDER Kurucu Başkanı Cengiz Filiz de; Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan'a, Alpu bölgesini temsil eden kaşkol taktim etti. - ESKİŞEHİR