Eskişehir Valisi Yılmaz\'dan şehit ailelerine ziyaret

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın ailesini ziyaret etti.

Yılmaz, 15 Ekim 2002'de Şırnak Uludere'de şehit olan Jandarma Çavuş Cem İlkan'ın ailesine ziyarette bulundu

Ziyaretlerde şehitler için dua edildi.