Eskişehirspor 8-0 Galip!
Spor

Eskişehirspor 8-0 Galip!

26.01.2026 11:50
Hakan Şapçı, Nazillispor karşısında alınan 8-0'lık galibiyeti ve hedeflerini açıkladı.

Eskişehirspor'un 8-0'lık galibiyeti hakkında konuşan teknik direktör Hakan Şapçı, "Oyuncularımız da oyunun büyük bölümünde sorumluluk alarak işi ciddiye aldı ve iyi bir futbol ortaya koydu. Farklı bir galibiyet elde ettik" dedi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, dün Pamukören Sahası'nda Nazillispor ile karşı karşıya geldi. Eskişehirspor, deplasmanda oynadığı maçı 8-0'lık skorla galip olarak tamamladı. Maçla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Oynadığımız rakibin ligdeki konumu ve durumu oldukça zorlu. Açıkçası çok güç şartlar altında lige tutunmaya çalışan bir takıma karşı mücadele ettik. Ancak Eskişehirspor formasının sahada olduğu her maçın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu, karşılaşma öncesinde oyuncularımızla bir kez daha paylaştık. Oyuncularımız da oyunun büyük bölümünde sorumluluk alarak işi ciddiye aldı ve iyi bir futbol ortaya koydu. Farklı bir galibiyet elde ettik. Zaman zaman saha zemininin oluşturduğu zorluklar bizi zorlamış olsa da sergilenen oyun ve alınan sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi bir oyunla galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

Bu hafta oynanacak Altay maçına da değinen Şapçı, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için sabırsızlanıyoruz. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde iyi bir oyunla galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Yaklaşık 450 kilometrelik yolu 5-5,5 saat boyunca, bu kadar kalabalık bir şekilde kat edip, maçın ilk anından son düdüğe kadar takımımızı destekleyen büyük Eskişehirspor taraftarına yürekten teşekkür ediyoruz. Bu şehir ve bu camia, her şartta büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşarak bir üst lige çıkacak ve şampiyon olacağız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

