ESMİAD\'dan İbrahim İzmir\'e Destek Ziyareti

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri, Eskişehir Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim İzmir'i ziyaret etti.
ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, aday İbrahim İzmir'e hediye armağan etti. Başkan Sinlenmez, İbrahim İzmir'e çıktığı yolda başarılar dileyerek destek oldu. Günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR
