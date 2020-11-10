Esnafın sahiplendiği yaralı köpek yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

- (Özel) Esnafın sahiplendiği yaralı köpek yavrusu koruma altına alındı

MUŞ - Muş'ta yetişkin köpekler tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan köpek yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından hayvan barınağına teslim edildi.

Muş'ta annesini kaybeden köpek yavrusu, yetişkin köpekler tarafından saldırıya uğradı. Yaralı köpek yavrusuna sahip çıkan esnaf Murat Soylu ve Engin Yıldız, köpeğe yiyecek verip bez parçalarıyla üzerini örttükten sonra durumu Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevine bildirdi. Valilik civarına gelen veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan köpek yavrusunun sırt bölgesinde yaralanma tespit edildi. Yaralı köpek, tedavisinin yapılması için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi aracına alındı.

Duyarlı vatandaşların köpek yavrusunu kendilerine bildirdiğini anlatan Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi Veterineri Semih Türkcan, bir aylık civarında köpek yavrusunun yetişkin köpekler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Köpek yavrusunu tedavi etmek için bakım evine götüreceklerini kaydeden Türkcan, bundan sonra köpeğe orada bakılacağını ifade etti.