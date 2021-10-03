Espiye Belediye Başkanı Karadere, itfaiyecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlük personeli ile bir araya gelen Karadere, sohbet ettiği itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Karadere, her türlü felaket ve acil durumlarda gece gündüz çalışan personele başarılar dileyerek, "Zor günleri kolay kıldınız. Yaşadığımız zor günleri sizlerle birlikte atlattık. Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Espiye halkı adına sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.