Espiye Belediyesi eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttı - Son Dakika

"Evlerde kullanım ömrü dolan, kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü toplanması çevre, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızı sağlıklı nesiller yetiştirmek adına başlattığımız bu projeye destek olmaya, evlerindeki kullanmadıkları, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları eczanelerdeki atık ilaç toplama kutularına teslim etmeye davet ediyorum."

Bu kapsamda eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttıklarını belirten Karadere, şunları kaydetti:

Belediye Başkanı Mustafa Karadere , gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılarak doğru şekilde imha edilebilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

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