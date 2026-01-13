Esra Muratoğlu Cinayetinde Şüpheli İfadeleri

Ankara'da boğularak öldürülen Esra Muratoğlu'nun katil zanlıları Ç.Y. ve O.K., Muratoğlu'nun kendilerine saldırdığını ve yaşanan olay sonucu Esra Muratoğlu'nun öldüğünü iddia etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Muratoğlu isimli bir kadının boğularak öldürülmesi cinayetinde, şüphelilerinden anne ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ç.Y. ve O.K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ç.Y. ve O.K.'nin emniyette verdikleri ifade ortaya çıktı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA