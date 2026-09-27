Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Gündeş, geçirdiği yarım yüz gerdirme operasyonunun ardından yeni fotoğraflarını paylaştı. Estetik işlemler için milyonlarca lira harcadığı iddia edilen ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda yüzüne yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıklayan Gündeş, yeni fotoğraflarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 

Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

ESTETİK İTİRAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ebru Gündeş, daha önce sahnede yaptığı açıklamada yüzüne estetik müdahale yaptırdığını açıkça dile getirmişti. Ünlü şarkıcının bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı iddiası da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 

Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Operasyonun ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdüren 51 yaşındaki Gündeş, son olarak yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim kısa sürede dikkat çekerken, fotoğraflara çok sayıda yorum geldi. 

Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

SON HALİ YİNE GÜNDEM OLDU

Sahne performansı kadar özel hayatı ve görünümündeki değişikliklerle de adından söz ettiren Ebru Gündeş’in yeni görüntüsü, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bazı takipçileri sanatçının daha genç göründüğünü savunurken, bazıları ise değişimin oldukça belirgin olduğunu yorumladı.

Ebru GündeşSon HaliMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Saldırgan, okulda bekçi olduğunu bildiği için saldırıyı okulun dışında yaptı İçişleri Bakanı Çiftçi: Saldırgan, okulda bekçi olduğunu bildiği için saldırıyı okulun dışında yaptı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz
Ünlü şefin restoranı alevlere teslim oldu Ünlü şefin restoranı alevlere teslim oldu
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Efeler’de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa’nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı Efeler'de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa'nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi Cesur tarzı dikkat çekti Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti
Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı
TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
08:41
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı
08:25
Suat Kılıç’tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
07:56
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi
07:27
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
07:12
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 09:52:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei