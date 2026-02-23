Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz - Son Dakika
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
23.02.2026 20:41  Güncelleme: 20:47
Yurt dışında bir kadın, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonu sonrası adeta başka bir insana dönerek gençleşti.

Yurt dışında yaşayan bir kadının, yüzündeki yaşlanma belirtilerinden kurtulmak için yaptırdığı estetik operasyonlar sosyal medyada gündem oldu. "Tüm yüz gençleştirme" operasyonu geçiren kadın, ameliyatın ardından paylaştığı görüntülerle adeta bambaşka birine dönüştü.

"YENİDEN DOĞUŞ"

Derin yüz germe ve göz kapağı estetiği gibi bir dizi işlemden geçen kadının son hali, takipçileri arasında "yeniden doğuş" olarak yorumlandı.

Yayınlanan videolarda kadının sarkmalarının tamamen yok olduğu ve onlarca yaş gençleştiği görülürken, değişim o kadar radikaldi ki birçok kullanıcı bunun aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.

22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
