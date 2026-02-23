Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Yurt dışında yaşayan bir kadının, yüzündeki yaşlanma belirtilerinden kurtulmak için yaptırdığı estetik operasyonlar sosyal medyada gündem oldu. "Tüm yüz gençleştirme" operasyonu geçiren kadın, ameliyatın ardından paylaştığı görüntülerle adeta bambaşka birine dönüştü.

"YENİDEN DOĞUŞ"

Derin yüz germe ve göz kapağı estetiği gibi bir dizi işlemden geçen kadının son hali, takipçileri arasında "yeniden doğuş" olarak yorumlandı.

Yayınlanan videolarda kadının sarkmalarının tamamen yok olduğu ve onlarca yaş gençleştiği görülürken, değişim o kadar radikaldi ki birçok kullanıcı bunun aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.