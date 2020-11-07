Eta Kasırgası nedeniyle Meksika'da 20 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'da Eta Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde etkili olan Eta Kasırgası'nda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet Valisi Rutilio Escandon Cadenas, kasırgadan ölenlerin ailelerine başsağlığında bulunarak felaketten etkilenen kişilere derhal yardım edileceğini açıkladı.

Eyalette şu ana kadar 2 bin 845 evin zarar gördüğüne dikkati çeken Cadenas, "Bölgede 26 yol ve 2 köprü zarar gördü. 5 nehrin taşması sel felaketine neden oldu. Halktan ricamız eğer evleri riskli bölgelerdeyse bir an önce yetkililere başvursun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, bugün yerel basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Queja köyünü enkaza çeviren Eta Kasırgası'nın ardından 150 kişiden haber alınamadığını söylemişti.

Orta Amerika ülkeleri Nikaragua ve Honduras'ta salı günü etkili olan Eta Kasırgası'nda en az 3 kişi yaşamını yitirmişti.