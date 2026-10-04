Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Selçuk Yöntem, sınıf arkadaşına "Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" sözleriyle veda etti. Işıl Yücesoy da Özbora'nın ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti. Özbora'nın vefatını, sınıf arkadaşı ve Devlet Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı usta oyuncu Selçuk Yöntem duyurdu.

SELÇUK YÖNTEM: ÇOK ÜZÜLDÜM

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, yıllarca aynı kurumda görev yaptığı sınıf arkadaşı Ethem Özbora'ya veda etti.

Yöntem, paylaşımında Özbora ile birçok oyunda birlikte çalıştıklarını belirterek, "Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

IŞIL YÜCESOY'DAN DUYGUSAL VEDA

Ethem Özbora'nın ölümünün ardından Işıl Yücesoy da duygularını dile getirdi. Özbora'nın çok sayıda oyunun dekor tasarımında imzası bulunduğunu hatırlatan Yücesoy, "Olmadı be güzel kardeşim" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

YILLARINI TİYATROYA ADADI

Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden olan Ethem Özbora, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat teknik müdür yardımcılığı görevinde de bulundu. Uzun yıllar boyunca dekor tasarımcısı olarak çalışan Özbora; "Halktan Biri", "İzninle", "Ayak Bacak Fabrikası", "Hırçın Kız" ve "Hababam Sınıfı" gibi birçok yapımda görev aldı.

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ethem Özbora'nın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Devlet TiyatrolarıSelçuk YöntemIşıl YücesoyMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
12:30
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:07:51. #7.13#
SON DAKİKA: Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei