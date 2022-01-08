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Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü - Son Dakika

Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü

08.01.2022 03:44

Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü Beşiktaş Etiler'de iş makinesinin kolu teknik bir problemden dolayı park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü

İSTANBUL - Beşiktaş Etiler'de iş makinesinin kolu teknik bir problemden dolayı park halindeki otomobilin üstüne düştü. Ön camı ve kaputu zarar gören otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay saat 01.00'da Beşiktaş Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi İncesu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat kullanılan iş makinesinin kolu park halindeki 26 DT 185 plakalı otomobilin üstüne düştü.

İş makinesinin kolu otomobilin üstüne düştü

Teknik bir problemden dolayı otomobil üstüne düşen iş makinesinin kolu aracın ön camı ve kaput kısmına zarar verdi. Arabalarının zarar gördüğünü gören iki kız kardeş hemen olay yerine geldi. Otomobillerinin kullanılamaz hale geldiğini gören iki kız kardeş şok içinde kaldı.

Otomobil sahipleri tutanak tuttu

Durumu polis ekiplerine haber verildi. Ayrıca iş makinesinin çalıştığı şirket yetkilileri de olay yerine gelerek otomobil sahipleri ile konuşarak tutanak tuttu.

"Arkadaşımız evden çıktığında olayı fark etti"

Otomobillerinin üstüne iş makinesinin kolunun düştüğünü arkadaşlarının fark ettiğini söyleyen İpek Gökgöz, "Açıkçası çok farkında değildik evde oturuyorduk aracımız burada park halinde duruyordu. Arkadaşımız evden çıktığında olayı fark etti. Arkada görmüş olduğunuz iş makinesi sanırım kayarak bizim aracın üstüne çıkmış" dedi.

"Şu anda araç kullanılamaz hale geldi"

Otomobillerinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen iki kız kardeş, "Hidrolik sistem arızası nedeniyle kolu arabamızın üstüne düşmüş. Arabayı presliyor. Şu anda araç kullanılamaz hale geldi yani aldığı hasar bu saatten sonra ne kadar tamir edilse de bilmiyorum ben güvenli olduğunu düşünmüyorum. Ailemizde bu şekilde düşünmüyor. O yüzden düşünmüyorum ortak bir karara vardım ama durum bu yaşadığım şoku asla karşılamıyor. Üzerimize kaymış olabileceği hiç aklımıza gelecek bir şey değil. Karşı tarafla anlaştık en azından biz değil de ailelerimiz devreye girdiler onlar birazda uğraştı, çalıştı. İki tarafta mutsuz olmasın diye çalışıyoruz uğraşıyoruz ama kimse böyle bir şeyi hak etmiyor" şeklinde konuştu.

Otomobilin ön camının kırıldığı, kaputunda hasar aldığı görüldü.

Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü
Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü
Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü

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Nispetiye Caddesi, Otomobil, Beşiktaş, Etiler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiler'de park halindeki otomobilin üstüne iş makinesinin kolu düştü - Son Dakika
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