Etiyopya'da genel seçimler yine ertelendi - Son Dakika

Etiyopya'da haziranda yapılması planlanan genel seçimlerin yeniden ertelendiği bildirildi.

FANA televizyonunun haberine göre, Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) Başkanı Birtukan Mideksa, yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da düzenlenecek genel seçimlerin ertelendiğini belirtti.

Mideksa, seçmen kayıtlarında yaşanan gecikmelerin seçim gününü zorladığını kaydetti.

Yeni belirlenecek seçim gününün 3 haftayı geçmeyeceğini aktaran Mideksa, "Geciken işleri tamamlamak için birkaç hafta ya da gün için herkese haber vereceğiz. Ama 3 haftadan fazla olmaz." ifadesini kullandı.

Etiyopya'da daha önce Ağustos 2020'de düzenleneceği açıklanan seçimler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Haziran'a ertelenmişti. O zamandan bu yana ülkenin Tigray bölgesinde ve diğer bölgelerde etnik çatışmalar devam etti.

Kasım 2020'den bu yana bir dönem yönettiği Tigray eyaletinde hükümet güçleriyle çatışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), mevcut hükümetin gayrimeşru olduğunu ilan ederek hükümetin eyalet topraklarındaki egemenliğini tanımamıştı.

Barışçıl siyaseti benimseyen Oromo Kurtuluş Cephesi'nden (OLF) ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdüren OLF-Shene ise hükümet tarafından federal güçlere ve farklı etnik gruplara silahlı saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.