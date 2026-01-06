Etiyopya'da Göçmen Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü - Son Dakika
Etiyopya'da Göçmen Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü

06.01.2026 17:12
Afar bölgesinde göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Afar bölgesinin başkenti Samara'da göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrildiği kazada 22 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Ülkenin Afar bölgesinin başkenti Samara'da göçmenleri taşıyan bir kamyon seyir halindeyken devrildi. Yetkililer, nihai varış noktaları belli olmayan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini, 65'inin yaralandığını ve yaralılardan 30'unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Afar'daki yetkililer açıklamalarında olayın yasa dışı insan kaçakçılığıyla ilgisi olduğuna dikkat çekerek, "Yasa dışı aracılar tarafından kandırılan ve yolculuklarındaki tehlikelerden habersiz olan göçmenleri taşıyan bir kamyon devrildi" ifadelerini kullandı.

Afar bölge yönetiminden yapılan açıklamada, yetkililerin kazazedelerin kurtarılması için çalışmaları sürdürdüğü belirtilirken, özellikle başta gençler olmak üzere diğer Etiyopyalılara da insan kaçakçıları tarafından kandırılmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Güvenlik güçleri, benzer trajik olayların yaşanmaması için ilgili makamlarla çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Göçmenlerin tahmini rotası

Nihai varış noktası henüz bilinmeyen göçmenlerin, Etiyopya üzerinden Cibuti'ye gelerek Kızıldeniz'i geçmeyi ve Yemen'e vardıktan sonra da Suudi Arabistan üzerinden diğer Orta Doğu ülkelerine geçmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre'den oluşan Afrika Boynuzu bölgesinden Yemen'e uzanan göç yolculuğunu, "en yoğun, ölümcül ve karışık göç rotası" olarak değerlendiriyor. IOM'un daha önce paylaştığı bilgilere göre 2024 yılında Suudi Arabistan'a varmayı hedefleyen 60 binden fazla göçmen Yemen'e gelmişti. - AFAR

