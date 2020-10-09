Etiyopya'da ilaçlama uçağı düştü - Son Dakika

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde çekirge sürülerine karşı ilaçlama yapan uçağın düştüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Addis Ababa'dan kalkan ve çekirge sürülerinden olumsuz etkilenen Batı Hararge bölgesinde ilaçlama yapan uçak henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Yetkililer, uçağın teknik bir arıza sebebiyle düştüğünü tahmin ettiklerini ve yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde geçen hafta da bir ilaçlama uçağı düşmüş, pilot kurtarılmıştı.