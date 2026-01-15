Etiyopya'da İş İnsanlarına Saldırı: İki Ölü - Son Dakika
Etiyopya'da İş İnsanlarına Saldırı: İki Ölü

Etiyopya'da İş İnsanlarına Saldırı: İki Ölü
15.01.2026 16:20
Etiyopya'da turistik gezi sırasında saldırıya uğrayan iş insanları Akbulak ve Güngör hayatını kaybetti.

EtİYOPYA'da turistik gezi sırasında silahlı saldırıya uğrayan iş insaları Erdoğan Akbulak (68) ve Cengizhan Güngör (68) hayatını kaybederken, birlikte gittikleri 2 arkadaşları başka bir araçta bulunmaları nedeniyle yara almadan kurtuldu. Saldırıdan sağ kurtulan iş insanı Tarık Hotamışlıgil, "İki araba, şoförlerimiz, rehberimiz, yedi kişiydik ve birden ateş açıldı. Kırsaldan çıkıyorduk, yoğun bir ateş açıldı. Biz gaza bastık, öndeki arabadaydım. Gaza bastık, hafif bir viraj vardı o kurtardı bizi. Ama onların lastiklerini patlatmışlar, şoförü kafasından vurmuşlar, diğerlerini hemen oturdukları yerde vurmuşlar" dedi.

Turistik gezi amacıyla Etiyopya'ya giden iş adamları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve beraberlerindeki 2 arkadaşları, 12 Ocak sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 arkadaşlarının başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan yara almadan kurtuldukları öğrenildi. Hayatını kaybeden iş insanlarının cenazeleri Türkiye'ye getirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör için Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Akbulak ve Güngör, son yolculuklarına uğurlandı.

'YOĞUN BİR ATEŞ AÇILDI'

Saldırıdan sağ olarak kurtulan iş adamı Tarık Hotamışlıgil, "Bu bölge çok güvenli bir bölge. Benim defalarca gittiğim bir bölge. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. İki araba, şoförlerimiz, rehberimiz, yedi kişiydik ve birden ateş açıldı. Kırsaldan çıkıyorduk, yoğun bir ateş açıldı. Biz gaza bastık, öndeki arabadaydım ben ve buradaki diğer arkadaşım vardı. Biz gaza bastık, hafif bir viraj vardı o kurtardı bizi. Ama onların lastiklerini patlatmışlar, şoförü kafasından vurmuşlar, diğerlerini hemen oturdukları yerde vurmuşlar. Bütün eşyaları almışlar, tam bir hırsızlık, soygun. Orada çünkü başka yerleşim yeri yok, başka bir kabile yok, herhangi bir şey yok, sınırlara yakın değiliz. Hırsızlık dışında başka koşul yok" dedi.

'BÜTÜN DEVLETİN GÜCÜNÜ ÜSTÜMÜZE GÖNDERDİLER'

Hotamışlıgil, "İki tane bavulları vardı onları almışlardı. Biz fotoğraf çekmeye gitmiştik; lensler, kameralar, aklınıza gelen her şeyi çalmışlar son raddiye kadar dımdızlak bırakmışlar. Cesetleri de bırakıp gitmişler. Türk Büyükelçiliği'ni aradım hemen. Onlar korkunç yardım ettiler bize. Orada Berk Bey var konsolosumuz ve bölgeden hızla bizi çıkarttılar, bütün devletin gücünü üstümüze gönderdiler. Çıktık ama maalesef iki arkadaşımızı ve bir şoförümüzü kaybettik " ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Etiyopya, Türk İş, Cinayet, Ekonomi, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

