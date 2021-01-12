Etiyopya, Sudan'ı sınır ihlaline devam etmekle suçladı - Son Dakika

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, kuzey komşusu Sudan'a ait askeri birliklerin sınır ihlali yapmaya devam ettiğini belirtti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürdü.

Etiyopya olarak sorunun çözülmesine yönelik sabırla çalıştıklarını vurgulayan Müfti, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Müfti, "Savaş, problemlerin çözülmesi için bir yol değildir." dedi.

İki ülke ilişkilerinin tarihine değinen Müfti, Etiyopya ile Sudan'ın çatışmasından beslenen çıkar odaklarının olduğuna dikkati çekti.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da düzenlenen suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.