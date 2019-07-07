Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı

48 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı, System.String[]
İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:29 Kaynak: AA
Mehmet Şirin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 19:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]