EURO 2020 B Grudubu ilk maçında Finlandiya, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmada Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.
Christian Eriksen'in kalbindeki sorun nedeniyle yürekleri ağızlara getirdiği anların ardından oyuncudan iyi haber gelmesiyle 40. dakikadan itibaren 0-0'dan tekrar başlayan mücadele, Finlandiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Finlandiya'ya galibiyeti getiren gol, 60. dakikada Pohjanpalo'dan geldi. Öte yandan Danimarkada Hojbjerg, 74. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Hradecky'yi geçemedi. Finlandiya bu skorla, 1949'dan sonra Danimarka'yı ilk kez yenmeyi başardı. Gruba 3 puanla başlayan Finlandiya, grubun 2. haftasında evinde Rusya ile karşılaşacak. Danimarka ise kendisi için kritik maçta Belçika ile kozlarını paylaşacak.Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen saha ortasında fenalaştı Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı Danimarka ve Finlandiya taraftarlarından tüyleri diken diken eden 'Christian Eriksen' tezahüratı
Son Dakika › Spor › EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor