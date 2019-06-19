Euro değer kaybetti Trump, Draghi'yi eleştirdi: Yaptıkların ABD'ye haksızlık
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, politik faizin düşebileceği mesajını vererek Avrupa piyasalarında canlanma yaratan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye çattı: "ABD'ye haksızlık yapıyorsun."
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:23
(ABD) Başkanı Donald Trump
, politik faizin düşebileceği mesajını vererek Avrupa
piyasalarında canlanma yaratan Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi
'yi eleştirdi: "Yaptıkların ABD'ye haksızlık."
Başkan Trump, Avrupa Merkez Başkanı'nın Portekiz
'de bir forumda "politik faizi düşürmenin ekonomiyi canladırmak için bir araç olarak kullanılabileceği" açıklamasının ardından ABD Doları'nın euro karşısında değer kazanması üzerine Draghi'ye Twitter
üzerinden sert çıkışlarda bulundu.
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