Son Dakika Haberleri: Euro değer kaybetti Trump, Draghi'yi eleştirdi: Yaptıkların ABD'ye haksızlık
Son Dakika Dünya Haber

Euro değer kaybetti Trump, Draghi'yi eleştirdi: Yaptıkların ABD'ye haksızlık

30 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, politik faizin düşebileceği mesajını vererek Avrupa piyasalarında canlanma yaratan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye çattı: "ABD'ye haksızlık yapıyorsun."

Euro değer kaybetti Trump, Draghi'yi eleştirdi: Yaptıkların ABD'ye haksızlık, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, politik faizin düşebileceği mesajını vererek Avrupa piyasalarında canlanma yaratan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi eleştirdi: "Yaptıkların ABD'ye haksızlık."

Başkan Trump, Avrupa Merkez Başkanı'nın Portekiz'de bir forumda "politik faizi düşürmenin ekonomiyi canladırmak için bir araç olarak kullanılabileceği" açıklamasının ardından ABD Doları'nın euro karşısında değer kazanması üzerine Draghi'ye Twitter üzerinden sert çıkışlarda bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:23 
Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Mario Draghi, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euro değer kaybetti Trump, Draghi'yi eleştirdi: Yaptıkların ABD'ye haksızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]