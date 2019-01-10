Euroleague'de 17. Haftanın Mvp'si Papanikolaou
1 saat önce
THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiacos'ta forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Papanikolaou oldu.
THY
Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiacos
'ta forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Papanikolaou
oldu.
THY Euroleague'de 17. hafta geride kalırken, Kostas Papanikolaou haftanın MVP'si seçildi. Euroleague'in 17. haftasında Olympiacos'un 91-87'lik skorla kazandığı Baskonia
mücadelesinde son saniye 3'lüğü ile maçı uzatmaya götüren Papanikolaou, 31 verimlilik puanı ile haftanın en değerli oyuncusu unvanını aldı.
İspanyol ekibi Baskonia karşısında 36 dakika sahada kalan Papanikolaou, 22 sayı, 6 ribaund ve 2 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
THY Avrupa Liginde Haftanın En Değerli Oyuncusu Kostas Papanikolaou Oldu
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