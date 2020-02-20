Ev hanımlarının yardım durağı Şehit Cem Özgül Okulu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev hanımlarının yardım durağı Şehit Cem Özgül Okulu oldu - Son Dakika

Ev hanımlarının yardım durağı Şehit Cem Özgül Okulu oldu

7 saat önce

Adıyaman'da gönüllü 3 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan okul öğrencilerine yaptıkları yardımların 40. Durağı Adıyaman Şehit Cem Özgül İlkokulu oldu.

Ev hanımlarının yardım durağı Şehit Cem Özgül Okulu oldu, System.String[]

Adıyaman'da gönüllü 3 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan okul öğrencilerine yaptıkları yardımların 40. Durağı Adıyaman Şehit Cem Özgül İlkokulu oldu.


Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçalar yapan Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın, bu hediyeleri Adıyaman merkez Şehit Cem Özgül İlkokuluna götürdü.


Öğrencilerle bir süre sohbet eden gönüllü kadınlar, daha sonra getirdikleri yiyecekleri öğrencilere ikram etti. Yapılan ikramlar sonrasında öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı. Güzel zaman geçiren öğrenciler, Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın'a teşekkür etti. 6 yılda 40. okula yardım getirdiklerini belirten Zeynep Kaya, "Öncelikle çocuklarımızla zaman geçirdik. İkramlarda bulunduk. Onlarla top oynadık, zaman geçirdik. Belirli ihtiyaçları vardı. Kırtasiye, mont, bot onları giderdik. Güzel bir zaman geçirdik 40. okulumuz oldu" diye konuştu. - ADIYAMAN

Zeynep Kaya, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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