Ev sahibi, iki katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen yaşlı kadını eşyalarıyla birlikte sokağa attı! - Son Dakika
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Ev sahibi, iki katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen yaşlı kadını eşyalarıyla birlikte sokağa attı!

20.05.2022 19:25

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2 kızıyla birlikte yaşayan Sevda Mutlu'nun kaldığı evin kirası bin 800 liradan 3 bin 500 liraya çıkınca ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Kira ücretinde anlaşmaya varılamayınca ev sahibi, kiracısını tahliye için icraya verdi. Tahliye kararı tebligatının eline geçmediğini söyleyen Mutlu, icra memurları tarafından evden çıkartıldı.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 8 yıldır 2 kızıyla birlikte yaşayan Sevda Mutlu'nun kira sözleşmesi şubat ayında bitti. Yenileme için ev sahibi M.S. ile görüşen Mutlu, beklemediği bir taleple karşılaştı. Ev sahibi 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 liraya çıkartmak istediğini söyledi. Mutlu ise babasından kalan maaş dışında bir geliri olmadığını belirterek bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtti.

EŞYALARIYLA BİRLİKTE SOKAKTA KALDI

Bunun üzerine 4 ay boyunca kiralarını yasal artışa göre 2 bin 500 liradan yatıran Mutlu, geçen salı günü kapısına tahliye için gelen icra memurlarını görünce şok yaşadı. Herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyen Mutlu, kendisini eşyalarıyla birlikte sokakta buldu. Gidecek yeri olmayan Mutlu, cumartesi günü kızının nişanı olduğunu, nişan kıyafetlerinin dahi nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti.

"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

8 yıldır aynı evde yaşadığını söyleyen Mutlu, "Şubatta sözleşmem bitti. 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 lira yapmak istedi. Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. O tarihten itibaren yasal artışa göre kiramı yatırmaya devam ettim. Bugün sabah zil çaldı ve uyandım. Kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. İcra memuru olduklarını söyleyip içeri girdiler. Ne olduğunu sordum 'Ev sahibi tahliye için sizi icraya vermiş' dediler. Evrakı gösterdiler. Ben de bana kağıt gelmediğini söyledim" diye konuştu.

"HABERİM OLSAYDI HAZIRLIK YAPARDIM"

Mutlu, çok zor durumda kaldığını dile getirerek, "Beni odaya bile sokmadılar. Özel eşyalarımı bile elleyemedim. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. 4 gün önce nişan yeri için izin istemeye muhtarın yanına gittim. O da bana herhangi bir tebligat vermedi. Haberim olsaydı, en azından hazırlık yapardım. Kızım nişanlanacaktı, onun kıyafetleri bile eşyaların içinde kaldı. Çeyizleri bile sokakta kaldı. Gidecek bir yerimiz yok" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Salı, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibi, iki katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen yaşlı kadını eşyalarıyla birlikte sokağa attı! - Son Dakika


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