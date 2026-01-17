Evde Bakım Yardımı'nda Düzenleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde uygulamaya ilişkin bazı şartlar sadeleştirilerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlar lehine düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz."