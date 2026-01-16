Evde Bakım Yardımı'nda Yeni Şartlar

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanabilmek için engelli bireyin günlük yaşamını başkasının yardımı ve bakımı olmadan sürdüremeyeceğinin heyet tarafından bakım raporuyla tespit edilmesi zorunlu hale getirildi.

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanma şartları ile başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinde değişiklikler yapıldı. Buna göre; Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanmak için sağlık raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük hayatın olağan ve tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getiremediğinin heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla tespit edilmesi gerekecek.

GELİR HESABINDA YENİ KRİTERLER

Hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi. Hanede bulunan binek araçlar için kasko veya rayiç bedeller esas alınarak gelir hesabı yapılacak. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve mesleki eğitim kapsamında ödenen staj ücretleri ise hane gelirine dahil edilmeyecek. Kontrol ve rehberlik incelemesi sonucunda, engelli bireyin günlük yaşamını büyük ölçüde kendi başına sürdürebildiğinin tespit edilmesi halinde, Evde Bakım Yardımı heyet kararıyla sonlandırılacak. Ayrıca, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan engelli birey başka bir engelli bireyin bakımını üstlenemeyecek.