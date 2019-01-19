Son Dakika Haberleri: Evde Eğitim Gören Öğrenciye Karne

Evde Eğitim Gören Öğrenciye Karne

1 saat önce

Rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Gazi Mustafa Kemal ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Hatice Nur Özel'e, karnesini Karaman Valisi Fahri Meral'in eşi Zehra Meral verdi.

Evde Eğitim Gören Öğrenciye Karne, System.String[]
Rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Gazi Mustafa Kemal ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Hatice Nur Özel'e, karnesini Karaman Valisi Fahri Meral'in eşi Zehra Meral verdi.

2. sınıfta okuyan Hatice'nin eğitimi hakkında Zehra Meral, Okul Müdürü Ahmet Miran ve öğretmeninden bilgi aldı. Karnesinden dolayı Hatice Nur Özel'i tebrik eden Meral, Hatice'nin başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Bir süre Hatice ile sohbet eden ve onunla yakından ilgilenen Meral, Hatice Nur'un en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, yaşıtlarıyla okula gitmesi dileklerini aileye iletti.

Evde eğitim hizmetiyle ilgili Karaman'da yürütülen çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Zehra Meral'e bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Karaman, Hatice Çarpar, Güncel
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