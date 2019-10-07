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Evde Eğitim Zirvesi, YTÜ'de gerçekleştirildi

55 dakika önce

Ev Okulu Derneği tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Evde Eğitim Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Evde Eğitim Zirvesi, YTÜ'de gerçekleştirildi, System.String[]

Ev Okulu Derneği tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Evde Eğitim Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, zirve, ailenin, çocuk eğitiminin temelini oluşturduğu ve her evin bir okul olduğu yaklaşımıyla yola çıkan Ev Okulu Derneği tarafından düzenlendi.

Evdeki eğitim süreçleri, çocuklara yaklaşım metotları, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve güncel eğitim gelişmelerinin 16 konferans ve 15 atölye çalışmasıyla etraflıca ele alındığı zirve, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda YTÜ'nün Davutpaşa yerleşkesinde hayata geçirildi.

Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Prof. Dr. Üstün Dökmen, sanatçı Ceyda Düvenci, çizgi film karakteri Pepe'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Sinan Canan, Türk PDR'den Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Dr. Özgür Bolat ve Dr. Kerem Dündar gibi 31 eğitimci tarafından konferans ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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