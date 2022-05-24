Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını - Son Dakika
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Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını

24.05.2022 16:33
Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını

Burdur'da ikametinde tabanca ve tüfek imal eden şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Burdur'da ikametinde tabanca ve tüfek imal eden şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile mücadele çerçevesinde 21 Mayıs Cumartesi günü İ.Ö. isimli şahsın ikametinde tabanca ve tüfek imal ederek satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Çavdır ilçesi, Bayır köyünde İ.Ö. isimli şahsın ikametinde bomba arama köpeği ile yapılan aramada; 1 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen makineli tabanca, 1 adet 8 milimetre çapında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet tamburalı kısa namlulu tabanca, 6 adet 'kılavuz' diye tabir edilen demir parçası, 38 adet matkap ucu, 5 adet av tüfeği iğnesi, 3 adet av tüfeği mekanizması, 5 adet av tüfeği dişlisi, 1 adet av tüfeği el kundağı, 11 adet av tüfeği tetik tertibatı, 27 adet demir kesme elması, 5 adet mekanizma kilidi, 3 adet el kundağı çatalı, 15 adet çifte namlu, 8 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 47 adet çapı belli olmayan tabanca fişeği, 40 adet çapı belli olmayan kurusıkı fişeği ve 25 adet 9 milimetre çapında kurusıkı fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, İ.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - BURDUR

Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını
Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını

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Kaynak: İHA

Av Tüfeği, Jandarma, Burdur, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını - Son Dakika


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