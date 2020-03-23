'Evden çıkmayın' çağrısına uyup, alışverişini drone ile yapıyor - Son Dakika
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'Evden çıkmayın' çağrısına uyup, alışverişini drone ile yapıyor

7 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşanan Hasan Kurt, alışverişini evden çıkmasına gerek kalmadan 'drone' ile yaparak hem kendisini hem de ailesini koronavirüs salgınından koruyor.

'Evden çıkmayın' çağrısına uyup, alışverişini drone ile yapıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşanan Hasan Kurt, alışverişini evden çıkmasına gerek kalmadan 'drone' ile yaparak hem kendisini hem de ailesini koronavirüs salgınından koruyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemlerle birlikte vatandaşlar hem kendilerini korumak hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretiyor. Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini koronavirüsten korumak için evden çıkmadan market alışverişini drone ile yapıyor. 'Evde kal' çağrısına destek olmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için bu fikri bulduğunu anlatan Hasan Kurt, "Ben drone'u hobi amaçlı kullanıyordum. Koronavirüsten dolayı devletimizin 'dışarı çıkmayın' önerisinden sonra drone ile alışveriş fikri aklıma geldi. Marketten alacağım malzemeleri drone'la taşıyorum" dedi.

Market sahibi ile drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce şakalaştıklarını belirten Kurt, "Bakkal bana, 'Ağabey sen kendin niye geliyorsun. Gönder drone'u biz geri göndeririz' diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğu gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştirememiştik. İş zaruriyet boyutuna gelince yapmak durumunda kaldık" diye konuştu.

'4-5 TANE DRONE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Market sahibi İbrahim Çetin ise "Halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. İnşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu.


Koronavirüs, Hasan Kurt, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:57 Kaynak: DHA

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