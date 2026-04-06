Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

06.04.2026 08:29
ABD’nin Oregon eyaletinde bir şahıs, bir ailenin evine girerek bebeğini kucağında tutan anneye tecavüz etmeye çalıştı. Kadın kendini odaya kilitleyerek kurtulurken, zanlının olaydan önce de çevredeki kadınlara saldırdığı ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı, hakkında yeni suçlamalar da gündeme geldi.

ABD’nin Oregon eyaletinde bir şahsın bir ailenin evine girerek anneye saldırmaya çalıştığı olay büyük yankı uyandırdı. Polis, zanlının daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğunu açıkladı.

EVİ BASIP ÜST KATA KOŞTU

43 yaşındaki Judson Defir’in, 15 Mart’ta Portland’da bir eve gündüz saatlerinde zorla girdiği belirtildi. Şüphelinin içeri girer girmez “Balım ben geldim” diye bağırarak hızla üst kata çıktığı ifade edildi.

BEBEĞİNİ KUCAĞINDA TUTARKEN SALDIRDI

Üst katta 10 aylık bebeğini kucağında tutan anneye saldırdığı öne sürülen Defir’in, kadını yatağa zorlayarak tecavüze teşebbüs ettiği bildirildi. Olay sırasında 3 yaşındaki çocuğun da odada olduğu belirtildi.

Polis raporuna göre zanlı, kadını yüzüstü yatağa bastırırken bebeğin hâlâ annenin kucağında olduğu aktarıldı. Kadın, saldırganı ikna ederek bebeğini beşiğe bırakmayı başardı.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ

Zanlının kısa süreliğine serbest bırakmasının ardından kadın kaçıp başka bir odaya sığındı ve kapıyı kitaplıkla kapatarak yardım çağırdı. Bu sırada bahçede bulunan eşi çığlıkları duyarak eve koştu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, zanlının olaydan dakikalar önce yakınlardaki bir kilisede bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından sokakta yürüyen iki kadını daha taciz ettiğini açıkladı. Defir’in bu olayların ardından eve girdiği belirtildi.

“YANLIŞLIKLA ÇARPTIM” SAVUNMASI

Gözaltına alınan zanlı, suçlamaları reddederek kadına “yanlışlıkla çarptığını” iddia etti. Olay günü uyuşturucu kullandığını ve kilisede kahvaltıya gittiğini söylediği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Defir’in geçmişte de birçok kez gözaltına alındığı, saldırı ve alkollü araç kullanma gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 25 yıl içinde bir düzineden fazla suç kaydı olduğu belirtildi.

Zanlı, aynı gün içinde yakalanarak tecavüze teşebbüs ve adam kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü ve yeni suçlamaların da gündeme gelebileceği bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Orada çok fazla suç kaydı olmaz yakaladılar mı içeri girersin 9 1 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Arka dokaklarin yolcusu ali sandim.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
