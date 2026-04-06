Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

ABD’nin Oregon eyaletinde bir şahsın bir ailenin evine girerek anneye saldırmaya çalıştığı olay büyük yankı uyandırdı. Polis, zanlının daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğunu açıkladı.
43 yaşındaki Judson Defir’in, 15 Mart’ta Portland’da bir eve gündüz saatlerinde zorla girdiği belirtildi. Şüphelinin içeri girer girmez “Balım ben geldim” diye bağırarak hızla üst kata çıktığı ifade edildi.
Üst katta 10 aylık bebeğini kucağında tutan anneye saldırdığı öne sürülen Defir’in, kadını yatağa zorlayarak tecavüze teşebbüs ettiği bildirildi. Olay sırasında 3 yaşındaki çocuğun da odada olduğu belirtildi.
Polis raporuna göre zanlı, kadını yüzüstü yatağa bastırırken bebeğin hâlâ annenin kucağında olduğu aktarıldı. Kadın, saldırganı ikna ederek bebeğini beşiğe bırakmayı başardı.
Zanlının kısa süreliğine serbest bırakmasının ardından kadın kaçıp başka bir odaya sığındı ve kapıyı kitaplıkla kapatarak yardım çağırdı. Bu sırada bahçede bulunan eşi çığlıkları duyarak eve koştu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Polis, zanlının olaydan dakikalar önce yakınlardaki bir kilisede bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından sokakta yürüyen iki kadını daha taciz ettiğini açıkladı. Defir’in bu olayların ardından eve girdiği belirtildi.
Gözaltına alınan zanlı, suçlamaları reddederek kadına “yanlışlıkla çarptığını” iddia etti. Olay günü uyuşturucu kullandığını ve kilisede kahvaltıya gittiğini söylediği aktarıldı.
Defir’in geçmişte de birçok kez gözaltına alındığı, saldırı ve alkollü araç kullanma gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 25 yıl içinde bir düzineden fazla suç kaydı olduğu belirtildi.
Zanlı, aynı gün içinde yakalanarak tecavüze teşebbüs ve adam kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü ve yeni suçlamaların da gündeme gelebileceği bildirildi.
