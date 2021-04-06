Evi yanan Yürekli ailesine Menteşe Belediyesinden yardım - Son Dakika

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Karabağlar Yaylası Kır Kahvesi mevkiinde evleri yanarak zarar gören Yürekli ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mustafa- Şengül Yürekli çiftine ait Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'ndaki evde geçtiğimiz gün elektrik kontağından çıkan yangında evdeki eşyalar zarar görerek bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, yangında evleri zarar gören Yürekli ailesini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ersöz, "Menteşe Belediyesi olarak Yürekli ailesini yalnız bırakmıyoruz. Yaşanan yangında bir can kaybı olmaması tek tesellimiz. Belediye olarak ailenin yaralarını saracağız. Bu kapsamda zarar gören eşyaların yenilenmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız. Yürekli ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - MUĞLA