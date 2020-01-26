Evinde ölü bulunan şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi - Son Dakika

Evinde ölü bulunan şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi

6 saat önce

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan otopsi raporu doğrultusunda ısınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkaran şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve bunun sonucunda öldüğü tespit edildi.

Evinde ölü bulunan şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi, System.String[]

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan otopsi raporu doğrultusunda ısınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkaran şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve bunun sonucunda öldüğü tespit edildi.


Olay, Atatürk Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ağabey Mehmet K., sabah saatlerinde bacayı temizletmek amacıyla görevlilerle birlikte kardeşinin bulunduğu eve geldiğinde kardeşi Ali Tuna'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemede Ali Tuna'nın ısınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkararak odasına koyduğu belirlendi. Tuna'nın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane yapılan otopsi sonucu Tuna'nın bedeninde karbonmonoksit zehirlenmesi düzeyinin yüksek olduğu tespit edildi.


Hastanede yapılan incelemelerin ardından Tuna'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın Karahallı ilçesi Alfaklar köyünde bulunan Alfaklar Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan namaz sonrası defnedileceği öğrenildi. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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