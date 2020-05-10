Evlerinden çıkamayan vatandaşlara sıcak iftarlık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinden çıkamayan vatandaşlara sıcak iftarlık - Son Dakika

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara sıcak iftarlık

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara sıcak iftarlık, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı. Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak iftar için sıcak yemek dağıttı.


Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 5 farklı noktada her gün 3 bin kişiye 4 çeşit yemek dağıtan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara iftar için sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye ekipleri, hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağında her gün 1300 haneye sıcak yemek götürdü. Evden çıkamayan vatandaşlar, kapılarına kadar gelen sıcak yemek için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.


Osmangazi Belediyesi'nin evine kadar getirdiği sıcak yemek sayesinde çok güzel bir Ramazan ayı geçirdiğini ifade eden 67 yaşındaki Gülseren Altan, "Ben 67, eşim ise 73 yaşındayız. Sokağa çıkamıyoruz. Allah razı olsun Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibinden. Her akşam kapımıza kadar sıcak yemeklerimiz geliyor. Yemekler çok lezzetli. Her şey dört dörtlük. Ben bu yaşıma kadar böyle bir hizmet hiç görmedim. Kapımıza kadar yemeklerin gelmesi, tüm ihtiyaçlarımızın karşılanması hayal gibi adeta. O kadar duygulandım ki bize böyle bir hizmette bulundukları için bu hisleri anlatamam. Osmangazi Belediyesi sayesinde çok güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz" dedi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade ederek, "Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayında her gün Elmasbahçe Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde 3 bin vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde vatandaşlarımız 17.00 ile 18.00 saatleri arasında bu 5 noktaya giderek yemeğini alıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 65 yaş üzerinde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan yaklaşık 1300 vatandaşımızın evlerine ekiplerimiz sıcak yemek götürüyor. Sokağa çıkma yasağında Osmangazi'de yaşayan hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu yıl korona virüs sebebiyle farklı bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Ancak bu kötü günler de geride kalacak. Yeniden aynı sofralarda buluşacağız. Vatandaşlarla birlikte orucumuzu açacağız. Özlediğimiz o günlere biran önce kavuşmak için dikkatli olalım ve tedbirleri elden bırakmayalım" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:21 Kaynak: İHA


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