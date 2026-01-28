Evra Alıcı\'nın Taekwondo Başarısı

Kastamonu'da 10 yıl önce annesinin kendisinden habersiz bir spor salonuna kaydını yaptırmasıyla teakwando ile ilgilenmeye başlayan 17 yaşındaki Evra Alıcı, haftanın 6 günü antrenman yaparak uluslararası müsabakalardan altın madalyayla dönebilmek için ter döküyor.

Kastamonu'da 1. sınıf öğrencisiyken annesinin kendisinden habersiz bir spor salonuna kaydını yaptırmasıyla teakwando yapmaya başlayan 17 yaşındaki Evra Alıcı, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla Taekwando Milli Takımı'na seçildi. 2024 yılında Balkan şampiyonu, 2025 yılında gençler Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 12.'si düzenlenen bir uluslararası turnuvada şampiyonluk ile Avrupa kulüpler şampiyonu olan Evra Alıcı, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanabilmek için ter döküyor. Antrenörü İsmail Arıkan koordinasyonunda haftanın 6 günü antrenman yapan Evra Alıcı, 30 Ocak'ta Alanya'da gerçekleştirilecek Türkiye grup müsabakalarında, Türkiye Şampiyonasına gidebilmek için ter dökecek.

"Emeklerimin karşılığını fazlasıyla alabiliyorum"

10 yıldır ara vermeden taekwondo ile ilgilendiğini ifade eden Alıcı, "Annemin evimizin yakınındaki bir spor salonuna benden habersiz ismimi yazdırmasıyla başladım. Taekwando'ya başladığımda ilkokul 1. sınıf öğrencisiydim. 10 yıldır da kesintisiz bir şekilde devam ediyorum. Haftanın 3 günü müsabaka antrenmanları yapıyoruz, diğer 3 gün de ağırlık kondisyon antrenmanlarımı yapıyorum. Maçın yakınlık süresine göre antrenman yoğunluğum değişebiliyor. Taekwando benim hayatımda düşünce tarzımı değiştirdi. Emeklerimin karşılığını da fazlasıyla alabiliyorum. Beyaz kuşakla başladım. Şimdi siyah kuşaktayım" dedi.

En büyük hedefinin bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından altın madalyayla dönmek olduğunu dile getiren Evra Alıcı, bu amaçla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İsmail Arıkan: "Başarıların tamamı emek verilerek, mücadele edilerek ve çok çalışılarak elde edildi"

Evra Alıcı'nın antrenörü İsmail Arıkan ise bugüne kadar 50'nin üzerinde milli sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Bunların ilkini ve pik seviyesini 2025 yılında Evra Alıcı ile birlikte yaşadık. Milli takım adına birçok turnuvaya katıldı ve bunların büyük kısmından şampiyon olarak geri döndü. Bu süreçlerin tamamı emek verilerek, mücadele edilerek ve çok çalışılarak elde edildi. Bir ekibimiz var, müsabaka antrenörlüğünü ben yapıyorum. Sporcuların beslenmesine ve dinlenmesine ciddi anlamda önem veriyoruz. Profesyonel bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evra, yıldızlar kategorisinde okul sporları ve Türkiye şampiyonalarında yarışmaya başladı. Bu süreçte önemli tecrübeler elde etti. Yıldızlar kategorisinde son senesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra gençler kategorisinde yine son yılında Türkiye finali oynayarak Türkiye ikincisi oldu. 2024 yılında Türkiye ikinciliğinin ardından yapılan Balkan Şampiyonası'na milli takım adına katılarak Balkan şampiyonu oldu. 2025 yılında ise gençler Türkiye şampiyonu, 12. uluslararası turnuva şampiyonu ve Avrupa kulüpler şampiyonu oldu. Bulgaristan ve Sırbistan'da düzenlenen organizasyonlarda da ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde ettik" diye konuştu. - KASTAMONU