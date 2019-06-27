Son Dakika Haberleri: ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te hidrokarbon arayacak
Son Dakika Ekonomi Haber

ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te hidrokarbon arayacak

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 ila 4 yılda Girit'in batısındaki hidrokarbon potansiyelinin netleşeceğini belirterek, "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor.

ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te hidrokarbon arayacak, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 ila 4 yılda Girit'in batısındaki hidrokarbon potansiyelinin netleşeceğini belirterek, "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor." dedi.
Çipras, Atina'da düzenlenen, "Açık Deniz Batı Girit Bloğu Hidrokarbon Arama ve Çıkarma Lisansı Töreni"nde, bölgedeki petrol ve doğal gaz aramalarının Yunanistan ekonomisine olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.
Girit'in batısındaki hidrokarbon potansiyelinin 2 ila 4 yılda netleşeceğini kaydeden Çipras, "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor." diye konuştu.
Törene, Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, ABD ve Fransa'nın Atina Büyükelçileri ile şirketlerin yöneticileri katıldı.
Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve Yunan petrol şirketi Hellenic Petroleum'dan (ELPE) oluşan konsorsiyum, Girit adasının batısında hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmek için 8 yıllığına ruhsat aldı.
Konsorsiyum Girit'in batısında yaklaşık 40 bin kilometrekarelik iki blokta arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunulabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Alexis Tsipras, Yunanistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 19:17:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te hidrokarbon arayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]