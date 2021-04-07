Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler, "Kendilerine köle gibi çalışacak başka işçiler bulsunlar" - Son Dakika

Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler, "Kendilerine köle gibi çalışacak başka işçiler bulsunlar"

07.04.2021 13:45
Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler,

Kayseri'nin Develi ilçesindeki madende taşeron firma ile verilen sözlerin tutulmaması gerekçesiyle anlaşamayan işçiler, iş bırakma eyleminde ikinci güne girdi.

Kayseri'nin Develi ilçesindeki madende taşeron firma ile verilen sözlerin tutulmaması gerekçesiyle anlaşamayan işçiler, iş bırakma eyleminde ikinci güne girdi.

Türk Maden İş Sendikası üyelerine verdiği sendikal örgütlenme sözünü yerine getirmemesi yaklaşık 1000 işçinin iş bırakma kararı almasına neden olmuştu.

Sendikanın sözünü tutmaması ile tekrarlanan eylemin 2. gününde kameralar karşısına geçen işçi temsilcilerinden Durmuş Ali Yeşiltepe "Kendilerinin bütçelerinin olmadığını ve işçilerin gerçekten hak ettiği hakları veremeyeceklerini söylediler madem öyle kendilerine bu hakları kabul edecek köle gibi çalışacak işçiler bulsunlar" ifadelerini kullandı.

İş bırakan işçiler adına konuşan Durmuş Ali Yeşiltepe, "3 Şubat tarihinde bir anlaşa ile masadan ayrıldık, o anlaşmadan talep ettiğimiz hakların büyük bir kısmını almıştık ama en önemlisi kalmıştı oda sendikal örgütlenmeydi. Bize bunun sözünü Çiftay Genel Müdürü bizzat verdi, daha sonra konferans salonunda bekleyen yaklaşık 250 arkadaşımıza bu durum aktarıldı. İlerleyen süreçte biz sendikal örgütlene faaliyetlerine başladık, üye sayımızı tamamladık, toplu iş sözleşmesi için gereken 'Çiftay bünyesinde çalışan maden işçilerinin sayısının %40'ının tamamlanması gerekiyordu' biz bunu %50 olarak aştık" dedi.

Yeşiltepe, "Biz elimizden gelen her şeyi yaptık, sendika için bu süreçte yetki belgesine başvurduk, ama Çiftay'ın daha önce sendika konusunda yaşadığı bir dava süreci varmış Çiftay'ın bilinçli olarak davayı çekmemesinden dolayı bizim sendikal örgütlenmemiz tamamlanamadı.

Bize bu süreçte destek olan üyesi olduğumuz sendikada bizi yarı yolda bıraktı, yapayalnız kaldık. Bizi hem firmamız hem de sendikamız yalnız bıraktı ancak biz sendikanın bize sırtını dönmesini kabullenmedik tabi ki anında istifa ederek bize vermiş olduğu üyelik kartlarını imha ettik. Artık o sendikanın veya herhangi bir sendikanın üyesi değiliz kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Bize verilen bu söz tutulmadığı için yeniden eyleme geçtik" diye konuştu.

"Bundan sonra sendikalar ile bir işimiz olmayacak, biz anlıyoruz ki sendikalar bize müşteri gözüyle bakıyor" diyen Yeşiltepe, "Bizim denediğimiz 3. sendikaydı birinin ismini vermeyeceğim herhangi bir art niyet olmadan ellerinden gelen desteği verdiler. İki sendikada birbirini taklit ederek bizi yarı yolda bıraktı. Şuanda madenci arkadaşlarımız madende eylemlerine devam ediyor, taşkınlığımız yok kimseyi kırma veya hakaret etme niyetimiz de yok tamam yapıcı ve haklarımızı demokratik yollarla aramaya çalışıyoruz istediğimiz tek şey abilerimizin büyüklerimizin bizleri anlaması" diyerek şunları söyledi:

"Dün itibari ile eylemimizin 2. gününde Çiftay'ın üst düzey yetkililerinden bir beyefendi bizi dinlemek için geldi, iyi niyetlerini gösterdiler. Biz ana firmada Ösküt Madencilik bünyesinde çalışan mavi yaka işçilerinin aldığı ama taşeron firma olan Çiftay işçilerinin alamadığı haklar var, biz bunun için bir liste oluşturduk aynı haklardan yararlanmak istediğimize dair. Bu bildiriyi kendisine sunduk ama kesinlikle olumlu bir cevap alamadık. Bütçelerinin yeterli olamadığını veya çeşitli nedenlerden dolayı, özellikle 2-3 Şubatta ki anlaşmayı bize göstererek siz burada anlaşmıştınız zaten diyerek vermediler. Ancak orada bize verilen bir söz vardı, sendikal haklardı o hak yerine getirilmediği için biz bu eylemi yapıyoruz. Sendikal hakkı bizim en önemli hakkımızdır, maaş dan da önemlidir her şeyden önemlidir. Sendikal hak bir işçinin yasal hakkıdır.

Biz Çiftay işçileri olarak karar aldık, %99'luk bir oy çokluğu ile kararımızı aldık.

Kararımız şudur; Eğer Çiftay hakkımızı vermiyorsa bize toplu çıkış versin biz çalışmak istemiyoruz, bunu kabul etmiyorsa biz işimizi seviyoruz işe çıkmayacağız çalışmamaya devam edeceğiz. Kendisi orda bulunmaya devam ediyorsa burası bizim memleketimiz bizde burada bulunmaya devam edeceğiz. Kendilerinin bütçelerinin olmadığını ve işçilerin gerçekten hak ettiği hakları veremeyeceklerini söylediler madem öyle kendilerine bu hakları kabul edecek köle gibi çalışacak işçiler bulsunlar" - KAYSERİ

Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler, Kendilerine köle gibi çalışacak başka işçiler bulsunlar
Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler, Kendilerine köle gibi çalışacak başka işçiler bulsunlar

Taşeron, Kayseri, Maden, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler, 'Kendilerine köle gibi çalışacak başka işçiler bulsunlar' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı         
14:57
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı         
14:31
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eylemlerinde ikinci güne giren işçiler, "Kendilerine köle gibi çalışacak başka işçiler bulsunlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei