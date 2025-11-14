Eymen Özdoğan için düzenlenen yardım gecesinde 12 milyon lira bağış toplandı

(MUĞLA) - Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen büyük yardım gecesi, Muğla'nın dört bir yanından gelen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Dün Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma gecesinde, Eymen'in tedavisi için yaklaşık 12 milyon lira bağış toplandı.

DMD hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek için Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen yardım gecesine Muğla genelinden yoğun katılım sağlandı ve etkinlikte yaklaşık 12 milyon lira bağış toplandı. Onur Gülen'in sunuculuğunu üstlendiği anlamlı gecede, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bağış kampanyasına bizzat öncülük etti. İki başkan, gece boyunca sahneden yürüttükleri kampanya ile gelen bağışları kabul etti ve toplanan miktarı anlık olarak kamuoyuyla paylaştı.

Geceye ayrıca belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda gönüllü ve hayırsever katıldı. Yardım gecesi, Muğla'nın dört bir yanındaki belediye başkanlarından personele, siyasi partilerden muhtarlara, spor kulüplerinden vakıflara ve iş insanlarına kadar toplumun her kesimini seferber etti.

Yaklaşık 5 saat süren ve gece yarısına kadar devam eden yardım kampanyası, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Eymen'in destek hesabı (dmd.eymen.ozdogan) ve Bodrum Belediyesi'nin resmi Instagram hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Hem salondaki katılımcılar hem de canlı yayını takip edenler bağışlarıyla Eymen'e umut oldu.

"Bu akşam güzel bir dayanışma örneğine tanıklık ettik"

Muğla, Bodrum ve diğer ilçelerden katkıda bulunan tüm bağışçılara teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, "Bu akşam güzel bir dayanışma örneğine tanıklık ettik. Bu yayının, Eymen'in tedavisine hızla kavuşması için güçlü bir adım olduğuna inanıyorum. Mücadelemiz burada bitmeyecek. Planladığımız açık artırma gibi yeni etkinliklerle Eymen'in yanında olmaya devam edeceğiz. Bu umudu yeşerten, katkı sunan herkese ve Muğla halkına yürekten 'İyi ki varsınız' diyorum" diye konuştu.

"Toplanan bu destek çok kıymetli"

Muğla'nın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise geceye ilişkin, "Muğla'nın birlik ve beraberlik ruhunu bu gece Eymen için bir kez daha gösterdik. Toplanan bu destek çok kıymetli, ancak bu mücadelenin henüz tamamlanmadığının da farkındayız. Eymen'in tedavisi için yeterli miktar tamamlanana kadar durmadan çalışmak zorundayız. Özellikle bu kampanyaya büyük güç katan emekçi kardeşlerimize ve bu geceye omuz veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.