Eyüp Arın: "Maç gerilimli ve kötü başladı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüp Arın: 'Maç gerilimli ve kötü başladı' - Son Dakika Spor

Eyüp Arın: "Maç gerilimli ve kötü başladı"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın, golsüz berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, "Maç bulunduğumuz ortam nedeniyle gerilimli ve kötü başladı.

Eyüp Arın:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın, golsüz berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, "Maç bulunduğumuz ortam nedeniyle gerilimli ve kötü başladı. Ben yine de bu zor süreçte kendi oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kazanamadık ama kaybetmedikte" dedi.


Adanaspor, ligin 22.haftasında evinde BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.


"İnşallah artık başarılı olacağız"


Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arın, "Farklı konumdaki iki takımın müsabakasını değerlendirmek bizim açımızdan önemli. Bulunduğumuz konumda bir ateş hattının içerisindeyiz. Bu ateş hattının içerisinden çıkmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun içinde dönüşü olmayan artık maçlar oynuyoruz. Toparlanmak istiyoruz. Camiamızı sevindirmek istiyoruz. Birçok şeyi bir arada yapmaya çalışıyoruz. Maç bulunduğumuz ortam nedeniyle gerilimli ve kötü başladı. Biz sonradan dengeyi sağladık. 2-3 tane pozisyona girip değerlendiremedik. Bizim artık puandan çok puanlara ihtiyacımız var. Ben yine de bu zor süreçte kendi oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kazanamadık ama kaybetmedikte. İnşallah artık başarılı olacağız" diye konuştu. - ADANA

Erzurumspor Kulübü, Adanaspor, Eyüp Arın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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